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Президент Бразилии: «Рейс со сборной улетал на ЧМ с полным салоном, а вернулся с одним человеком. Какой позор»

Президент Бразилии: «Рейс со сборной улетал на ЧМ с полным салоном, а вернулся с одним человеком. Какой позор»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в Технологический институт Мауа в Сан-Каэтану-ду-Сул (штат Сан-Паулу) раскритиковал футболистов, принимавших участие в чемпионате мира-2026.

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