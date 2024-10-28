Простуда во время беременности: как лечиться, чтобы не навредить себе и ребенку

Женщины во время беременности очень боятся заболеть, и у них есть причины для беспокойства. Банальная простуда в случае осложнений может привести к серьезным патологиям и даже потере плода, поэтому если вместе с простудой будущих мам обычно настигает паника.
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