Карпин отреагировал на сравнения Дзюбы и Блохина: «Мне-то что?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос насчет рекорда Артема Дзюбы по голам за национальную команду.
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