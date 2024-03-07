Руководители Китая приняли участие в групповых обсуждениях на 2-й сессии ВСНП 14-го созыва и на 2-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва

Пекин, 6 марта /Синьхуа/ -- Высокопоставленные руководители КНР Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си в среду приняли участие в групповых обсуждениях в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и 2-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва.