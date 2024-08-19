Деятельность «Фонда Клуни за справедливость» признали нежелательной

Нежелательной признала деятельность в России американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость»), Генеральная прокуратура, об этом 19 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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