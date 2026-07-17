Два электрода в один держак — забытый советский лайфхак для быстрой наплавки и заварки дыр

Иногда старые сварочные приёмы оказываются не менее эффективными, чем современные технологии. Один из таких забытых способов — два электрода в одном держаке, позволяющие быстрее выполнять наплавку и заваривать крупные отверстия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии