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Два электрода в один держак — забытый советский лайфхак для быстрой наплавки и заварки дыр

Два электрода в один держак — забытый советский лайфхак для быстрой наплавки и заварки дыр

Иногда старые сварочные приёмы оказываются не менее эффективными, чем современные технологии. Один из таких забытых способов — два электрода в одном держаке, позволяющие быстрее выполнять наплавку и заваривать крупные отверстия.

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