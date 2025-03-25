Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Истратился до копеечки Зеленский, на острова, замки, виллы, авто разной масти, на костюм денег нет. Хорошо хоть стары...В Белом доме отве...
  • Людмила
    Чего только не бываетДевушка с двумя в...
  • Андрей Шишинов
    "Размещение миротворцев на Украине может быть воспринято Россией как прямая угроза."                                 ...Премьер Италии ис...

Германия раскололась: Восток мстит за унижение и восстает против Запада

Германия раскололась: Восток мстит за унижение и восстает против Запада

Взглянув на карту распределения результатов голосования по избирательным округам, многие комментаторы делают акцент на провале политики воссоединения и расколе Германии на две части: запад, поддерживающий ХДС, и голосующий за "Альтернативу для Германии" восток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх