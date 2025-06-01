Как россияне будут отдыхать в июне и ноябре

В июне россиян ожидает четырехдневный отдых – с 12 по 15 июня. Как рассказала ТАСС эксперт Президентской академии Марина Лопатина, рабочая неделя перед этими праздниками будет короткой – всего три дня, с 9 по 11 июня, причем среда, 11 июня, будет предпраздничным днем, и работа закончится на час раньше.
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