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  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Заброшенный советский госпиталь под Берлином

Заброшенный советский госпиталь под Берлином

Белиц — город в Германии на земле в земле Бранденбург, расположенный в 40 километрах от Берлина. Во время первой и второй мировой войны градообразующий одноименный госпиталь использовался военными, а в 1916 году в нем лечился сам Адольф Гитлер.

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