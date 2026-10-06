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Царьград

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Водитель Lada погиб при столкновении с лошадью под Нижним Новгородом

Водитель Lada погиб при столкновении с лошадью под Нижним Новгородом

Авария произошла в Краснобаковском округе, где легковой автомобиль Lada врезался в неожиданно вышедшую на проезжую часть лошадь, после чего машину выбросило с дороги.

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