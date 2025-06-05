Океан закипает: экосистемы, культура и жизни под ударом в юго-западной части Тихого океана

Беспрецедентное потепление охватило юго-западную часть Тихого океана в 2024 году, нанося ущерб экосистемам и экономике, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), в котором подчёркивается, что повышение уровня моря угрожает островам в регионе, где более половины населения проживает вблизи побережья.