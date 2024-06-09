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Вслед за иноагентами пойдут содомиты. Грузия делает крутой разворот от США

Вслед за иноагентами пойдут содомиты. Грузия делает крутой разворот от США

Грузия продолжает рушить скрепы, которые прочно связывали закавказскую республику с Соединёнными Штатами Америки и Европейским Союзом.

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Комментарии
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Игорь Михайлович
значит в обозримом будущем будут попытки организации грузинского майдана..
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14 час.
Надежда Петракова
Гаумарджоз,Сакартвело!Респект любимой Грузии и всему грузинскому,  высочайшей культуры,народу!!!Гаги марджоз!Гагви марджоз!Мы вместе православные люди!!!🙏🤝💞❤👏
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6 час.
Надежда
Без того, кто сможет оградить Грузию от нападок заокеанского бандита стране не выжить, потому нужно снова обращаться к России и просить защиты!
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3 час.

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