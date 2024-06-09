Грузия продолжает рушить скрепы, которые прочно связывали закавказскую республику с Соединёнными Штатами Америки и Европейским Союзом.
Вслед за иноагентами пойдут содомиты. Грузия делает крутой разворот от США
Комментарии
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Игорь Михайлович
значит в обозримом будущем будут попытки организации грузинского майдана..
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14 час.
Надежда Петракова
Гаумарджоз,Сакартвело!Респект любимой Грузии и всему грузинскому, высочайшей культуры,народу!!!Гаги марджоз!Гагви марджоз!Мы вместе православные люди!!!🙏🤝💞❤👏
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6 час.
Надежда
Без того, кто сможет оградить Грузию от нападок заокеанского бандита стране не выжить, потому нужно снова обращаться к России и просить защиты!
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3 час.
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