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В Испании продают село по цене квартиры. Целая улица и 12 домов с землей

В Испании продают село по цене квартиры. Целая улица и 12 домов с землей

За 850 тысяч евро в испанской Галисии продают целый поселок с 12 домами, часовней и теннисным кортом.

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