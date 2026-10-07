В Испании продают село по цене квартиры. Целая улица и 12 домов с землей

За 850 тысяч евро в испанской Галисии продают целый поселок с 12 домами, часовней и теннисным кортом.
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