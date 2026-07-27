Пугачёва погасила долг 8722 рубля после ареста счетов

Алла Пугачёва погасила долг в 8722 рубля по квартире на Арбате после ареста её счетов. Певица не полностью вносила платежи с октября 2023 по январь 2026 года, что привело к судебным искам и блокировке средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии