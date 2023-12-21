С начала года в Крыму выявили больше 20 случаев заболевания корью

В Крыму в течение года было зарегистрировано боле 20 случаев заболевания корью. Об этом в интервью телеканалу«Миллет» сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковской.
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