Учёные нашли продукт, влияющий на печень хуже, чем алкоголь

Недавние исследования показали, что сахар может влиять на печень даже больше, чем алкоголь. Ученые пришли к выводу, что алкоголь может быть на втором месте, поскольку и потребление слишком много сахара может привести к серьезному заболеванию печени.
Недавние исследования показали, что сахар может влиять на печень даже больше, чем алкоголь. Ученые пришли к выводу, что алкоголь может быть на втором месте, поскольку и потребление слишком много сахара может привести к серьезному заболеванию печени.
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