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Учёные нашли продукт, влияющий на печень хуже, чем алкоголь

Учёные нашли продукт, влияющий на печень хуже, чем алкоголь

Недавние исследования показали, что сахар может влиять на печень даже больше, чем алкоголь. Ученые пришли к выводу, что алкоголь может быть на втором месте, поскольку и потребление слишком много сахара может привести к серьезному заболеванию печени.

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