Спецпредставитель Путина привел важный пример позитивных решений в отношениях с США

Обмен американца Марка Фогеля стал важным примером позитивных решений в отношениях с США. Об этом заявил спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.
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