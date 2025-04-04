Спецпредставитель Путина привел важный пример позитивных решений в отношениях с США

Обмен американца Марка Фогеля стал важным примером позитивных решений в отношениях с США. Об этом заявил спецпредставитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью CNN.