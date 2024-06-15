Медвежий угол
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Медвежий угол

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Севастополь: «Люди боятся дочерей из дому без сопровождения выпускать! Да и взрослым не по себе...»

Севастополь: «Люди боятся дочерей из дому без сопровождения выпускать! Да и взрослым не по себе...»

В городе русской славы чуть ли не ежедневно происходят массовые драки мигрантов Сначала короткая цитата из блога писателя Платона Беседина: «День России в Севастополе отметили знатно — массовой дракой на Хрустальном пляже.

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Комментарии
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Михалыч
Тут давеча губернатор Крыма говорил, что с мигрантами у них СТРОГО, а чем хуже Севастополь?! Или боятся московских лоббистов мигрантов - ДОБОЯТСЯ!!!
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2 час.
Александр Пятнистый
Давно пора ана охрану порядка или моряков с оружием или морпехов с оружием ставить. Пусть потом их черножопые дипломаты доказывают не правоту наших ребят
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2 час.
Наталия
Коррупция штука заразная. Власти города федерального значения, Севастополя, похоже,  заразились от своих  братьев Москвы и, особенно,  Питера и очень &quot;полюбили&quot; мигрантов.
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50 мин.

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