Севастополь: «Люди боятся дочерей из дому без сопровождения выпускать! Да и взрослым не по себе...»

Михалыч Тут давеча губернатор Крыма говорил, что с мигрантами у них СТРОГО, а чем хуже Севастополь?! Или боятся московских лоббистов мигрантов - ДОБОЯТСЯ!!!

Александр Пятнистый Давно пора ана охрану порядка или моряков с оружием или морпехов с оружием ставить. Пусть потом их черножопые дипломаты доказывают не правоту наших ребят