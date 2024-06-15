В городе русской славы чуть ли не ежедневно происходят массовые драки мигрантов Сначала короткая цитата из блога писателя Платона Беседина: «День России в Севастополе отметили знатно — массовой дракой на Хрустальном пляже.
Севастополь: «Люди боятся дочерей из дому без сопровождения выпускать! Да и взрослым не по себе...»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Тут давеча губернатор Крыма говорил, что с мигрантами у них СТРОГО, а чем хуже Севастополь?! Или боятся московских лоббистов мигрантов - ДОБОЯТСЯ!!!
Ответить
2 час.
Александр Пятнистый
Давно пора ана охрану порядка или моряков с оружием или морпехов с оружием ставить. Пусть потом их черножопые дипломаты доказывают не правоту наших ребят
Ответить
2 час.
Наталия
Коррупция штука заразная. Власти города федерального значения, Севастополя, похоже, заразились от своих братьев Москвы и, особенно, Питера и очень "полюбили" мигрантов.
Ответить
50 мин.
Свежие комментарии