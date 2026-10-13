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МОСИНФОРМ

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Помещение для бизнеса на юге столицы выставили на городские торги

Помещение для бизнеса на юге столицы выставили на городские торги

Приобрести помещение для бизнеса на Автозаводской улице можно на открытых городских торгах. Объект площадью 1275,1 квадратного метра расположен в Даниловском районе.

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