Эксперт Тимаков предложил учитывать родительский стаж при расчете пенсий россиян

В России предложили учитывать стаж родительства при расчете трудовых пенсий. Такую идею выдвинул аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков в докладе о демографической и миграционной политике России.
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