Обязательно посейте в теплице эти сидераты

Высевание сидератов — простой способ улучшить плодородие и общее качество почвы. Если в теплице у вас почва бедная, глинистая, совсем не рыхлая, то исправьте это путём высевания правильных сидератов! Первая группа сидератов для теплицы — злаковые.
Высевание сидератов — простой способ улучшить плодородие и общее качество почвы. Если в теплице у вас почва бедная, глинистая, совсем не рыхлая, то исправьте это путём высевания правильных сидератов! Первая группа сидератов для теплицы — злаковые.
Свежие комментарии