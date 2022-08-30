С нами не соскучишься!

8 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович
    Снится мне, что потерял я наушник/вкладыш и никак не могу найти. Все обыскал - нету... Утром пришел на работу, а он в...Популярные ночные...
  • Нина
    Всё очень вкусно и питательно на авиарейсах Газпрома, и не очень на Уральских авиалиниях.Еда из экономклас...
  • Николай Тимощук
    Ну ещё один фуфлагонИстория Павлика М...

Обязательно посейте в теплице эти сидераты

Обязательно посейте в теплице эти сидераты

Высевание сидератов — простой способ улучшить плодородие и общее качество почвы. Если в теплице у вас почва бедная, глинистая, совсем не рыхлая, то исправьте это путём высевания правильных сидератов! Первая группа сидератов для теплицы — злаковые.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх