Против бывшей солистки Мариинского театра Максаковой возбудили дело о спонсировании ВСУ

Российские силовики возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в отношении экс-солистки Мариинского театра Марии Максаковой (внесена Минюстом в список иноагентов).
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