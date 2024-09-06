Против бывшей солистки Мариинского театра Максаковой возбудили дело о спонсировании ВСУ

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Российские силовики возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, в отношении экс-солистки Мариинского театра Марии Максаковой (внесена Минюстом в список иноагентов).