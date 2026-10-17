Tomasz Waszczuk/AP/TASS В ноябре на территории Польши проведут первые маневры "коалиции желающих". Ожидается, что в них примут участие не менее 1,5 тысячи военнослужащих из Великобритании, Польши, Франции и Германии, сообщила 16 октября газета The Times со ссылкой на источники.
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