В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Сбор подписей продолжится до конца января Георгий Пашков, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, выразил свою поддержку решению президента Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года.