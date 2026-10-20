© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»Зимой температура в столице и всей Центральной России может быть выше климатической нормы, заявил ТАСС глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.