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Союзники Украины моделируют российский ядерный удар по Киеву.

Союзники Украины моделируют российский ядерный удар по Киеву.

Союзники Украины моделируют российский ядерный удар по Киеву. "Гори ты в Аду, Зеленский" - решили западные партнеры после того, как украинский шут их задолбал попрошайничеством.

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