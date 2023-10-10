В ХАМАС не подтвердили присутствие россиян среди заложников

В ХАМАС не подтвердили присутствие людей с российским гражданством среди заложников. «Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве», — заявил РИА Новости представитель ХАМАС Хусам Бадран.
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