В Иркутской области перед судом предстанут обвиняемые в реабилитации нацизма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовных дел в отношении 17-ти и 32-летних местных жителей.
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