Континентальная часть Китая высоко оценил вклад Ма Инцзю в молодежные обмены между двумя берегами Тайваньского пролива

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду дала высокую оценку важному вкладу бывшего председателя партии Гоминьдан Ма Инцзю в продвижение молодежных обменов по обоим берегам Тайваньского пролива, который возглавив делегацию тайваньской молодежи, прибыл с визитом в континентальную часть Китая.