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Китай

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Заместитель председателя КНР провел встречу с президентом Лаоса

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в среду в Пекине провел встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, президентом страны Тхонглуном Сисулитом.

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