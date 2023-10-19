Заместитель председателя КНР провел встречу с президентом Лаоса

Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в среду в Пекине провел встречу с генеральным секретарем Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, президентом страны Тхонглуном Сисулитом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)