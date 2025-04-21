«Пробуждение великана»: на Камчатке началось извержение Ключевской сопки Ирина ВальковаНа востоке России, среди суровых пейзажей Камчатки, вновь ожил один из самых грозных и живописных природных исполинов Евразии — Ключевская сопка.
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