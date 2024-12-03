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Всё о женщинах

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Ученые ответили на вопрос, является ли мораль врожденным свойством

Ученые ответили на вопрос, является ли мораль врожденным свойством

Многие десятилетия ученые-психологи задавались вопросом о природе морали: врожденное это свойство или приобретенное? Были исследования, которые свидетельствовали о том, что ребенок рождается с понятиями морали — однако последнее крупное исследование не нашло доказательств этой идеи.

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