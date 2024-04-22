Непомнящий не смог стать победителем турнира претендентов

Ян Непомнящий в нынешнем году уже не поборется за мировую шахматную корону. В ночь на 22 апреля в Торонто прошёл очередной матч турнира претендентов на шахматную мировую корону, в котором встретились россиянин Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана.
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