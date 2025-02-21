В Госдуме назвали особенности работы самозапрета на выдачу кредитов

Глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал, что закон самозапрета на выдачу кредитов, вступающий в силу с 1 марта, распространяется исключительно на необеспеченные кредиты и займы, а также yf кредитные карты.
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