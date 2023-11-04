NI: ВСУ ждут неприятности зимой от подготовленной российской армии

РИАМО - 4 ноя. Украинские силы зимой ждут большие неприятности, в то время как российская армия к холодам готова, считает обозреватель американского журнала National Interest Марина Мирон, пишет РИА Новости.
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