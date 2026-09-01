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Аргументы и Факты

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Берреттини заявил, что ему угрожали убийством семьи на «Ролан Гаррос»

Берреттини заявил, что ему угрожали убийством семьи на «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что во время матча на «Ролан Гаррос» столкнулся с угрозами убийства его семьи.

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