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«Кокорин способен спокойно выступать за любой клуб из топ-8 РПЛ. Такой уровень чемпионата, что он будет на первых ролях». Агент Сафонов о форварде

Алексей Сафонов считает, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин мог бы выступать в Мир РПЛ. «Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмерки Премьер-лиги.

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