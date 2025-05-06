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Марочко: российские бойцы почти на 100 % зачистили Курскую область от ВСУ

Марочко: российские бойцы почти на 100 % зачистили Курскую область от ВСУ

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие практически завершили операцию по зачистке Курской области от оставшихся подразделений Вооруженных сил Украины.

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