Военное обозрение

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Губернатор Ростовской области озвучил официальную версию громкого «хлопка», который слышали жители Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области озвучил официальную версию громкого «хлопка», который слышали жители Ростова-на-Дону

Звук взрыва, который слышали многие жители Ростова-на-Дону, был связан с переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

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