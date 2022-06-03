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Шурыгин: Украина заплатит сотнями жизней за использование РСЗО HIMARS

Шурыгин: Украина заплатит сотнями жизней за использование РСЗО HIMARS

США заявили о готовности направить на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военный аналитик Владислав Шурыгин прокомментировал планы Вашингтона и отметил, что этот вид вооружений довольно опасен прежде всего для самой Украины.

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