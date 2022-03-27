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«Арсенал» хочет подписать Невеша и ведет переговоры с его агентом Мендешем

«Арсенал» по-прежнему намерен прибрести хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. «Волки» отклоняли предложения лондонского клуба по 25-летнему португальцу в предыдущие трансферные окна, но «канониры» возобновили переговоры с Жорже Мендешем, агентом Невеша, сообщает журналист Николо Скира.

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