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Царьград

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Скотт Гордон пропустил матч "Трактора" с "Ак Барсом" 9 сентября

Скотт Гордон пропустил матч "Трактора" с "Ак Барсом" 9 сентября

Главный тренер Скотт Гордон не участвует в матче КХЛ "Трактора" с "Ак Барсом" из-за здоровья. Игра состоится 9 сентября в Казани.

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