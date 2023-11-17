Байден подписал законопроект о финансировании федерального правительства США без выделения помощи Украине и Израилю

Федеральное правительство США получит необходимые средства, шатдауна снова удалось избежать, Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании без выделения дополнительных средств Украине и Израилю.
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