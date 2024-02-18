В США предрекли Украине новые трудности после потери Авдеевки

В США заявили о предстоящих трудностях для Украины в связи с потерей контроля над Авдеевкой. Ситуацию комментировал Роб Ли, старший научный сотрудник аналитического центра Исследовательского института внешней политики в Филадельфии.
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