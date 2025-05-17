Олег Царёв: Последние новости вокруг переговоров по Украине:

Последние новости вокруг переговоров по Украине:Трамп дал интервью, в котором сделал несколько заявлений по урегулированию конфликта: он выразил уверенность, что его встречу с Путиным удастся спланировать и провести и отверг предположение о том, что Россия не полностью вовлечена в процесс … .