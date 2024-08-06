Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Посольство Мексики в Москве во вторник, 6 августа, сообщило, что главе России Владимиру Путину направлено приглашение на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, – передают «Известия».
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