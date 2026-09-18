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Татар-информ

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Первый командир Героя РФ Антона Груниса: «Он всей душой хотел стать военным»

Первый командир Героя РФ Антона Груниса: «Он всей душой хотел стать военным»

С детства было понятно, что у Антона Груниса большое будущее, рассказал его первый командир. Рос озорным, занимался спортом и был уверен, что станет генералом.

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