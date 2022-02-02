Роман «Парижские мальчики в сталинской Москве» о сыне Цветаевой Георгии Эфроне

О романе Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве» размышляет Сергей Николаевич. Фотоколлаж "Портрет Марины Цветаевой" Фото: ТАСС Марина Цветаева вспоминала, что, когда Мур родился, рядом с кроватью синим пламенем вспыхнула спиртовка.