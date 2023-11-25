Поздравления с Днем информации 26 ноября 2023 года можно выразить в стихах, прозе и открытках Виктория ХаржевскаяЕжегодный праздник Всемирный день информации отмечают ежегодно в мире и России отмечается 26 ноября.
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