Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Калининграде военнослужащим выдали более 130 ключей от новых квартир

В Калининграде военнослужащим выдали более 130 ключей от новых квартир

В Калининграде более 130 семей военнослужащих получили ключи и документы от квартир в новом доме. Их вручили лично командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев и начальник территориального отдела «Калининградский» филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Татьяна Шикшнене.

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